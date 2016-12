Nieuwe autoafzetplaats binnenvaart op Maasvlakte

Op de Maasvlakte heeft Havenbedrijf Rotterdam vrijdag 23 december een nieuwe autoafzetplaats met ligplaatsen voor de binnenvaart in gebruik genomen. De locatie ligt naast het ponton van de FutureLand Ferry (havennummer 8360).

Door de opening van de containerterminals op de Maasvlakte 2, ontstond hier behoefte aan meer faciliteiten voor de binnenvaart. Voorheen moesten schippers naar de Hartelhaven om hun auto af te zetten op de openbare loswal.

De nieuwe locatie in de Margriethaven is geschikt om de auto af te zetten op een ponton dat verbonden is met de wal, direct naast FutureLand. Het is goed bereikbaar, makkelijk te vinden en je kunt je auto er lang parkeren. Aan de andere kant van het ponton zijn ligplaatsen voor de binnenvaart gemaakt (max lengte 135m).

De oplevering van de nieuwe binnenvaartvoorzieningen past bij het streven van het Havenbedrijf om het vervoer over water naar het achterland te bevorderen. Begin deze maand opende het Havenbedrijf daarom ook het verbrede Breeddiep. (DvdM)