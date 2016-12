‘Zesbaksduwvaart neemt bij laagwater teveel ruimte in'

De zesbaksduwvaart op de Waal laat in laagwaterperiodes te weinig ruimte over aan de overige vaart. Dat stelde de jaarvergadering van de Internationale Afdeling (IA) van Koninklijke BLN-Schuttevaer zaterdag 17 december in Papendrecht.