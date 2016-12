Antwerps havencompromis maakt ‘Wet-Major' aanvaardbaar voor Europa

Het Antwerps Havenbedrijf en de Belgische regering halen opgelucht adem. De Europese commissaris voor Werk Violeta Bulc heeft het huiswerk van minister Kris Peeters over de organisatie en de liberalisering van de havenarbeid (‘Wet-Major') in orde bevonden. Zij trekt de ingebrekestelling van België bij de Europese Commissie in.