Topdagen voor HEBO Maritiemservice: contract, prijs en nieuwe pontons

HEBO Maritiemservice haalde donderdag 15 december een nieuw oliebestrijdingscontract voor vijf jaar binnen met Havenbedrijf Rotterdam, directeur Wiebbe Bonsink werd dezelfde dag in de regio Zwolle gekozen tot Ondernemer van het Jaar en vrijdag liep een zeeschip met 10 Hebo-pontons uit China de Rotterdamse haven binnen.

HEBO Maritiemservice uit Zwartsluis won de Europese aanbesteding als ruimingsorganisatie voor de oliebestrijding in de Rotterdamse haven. De afgelopen zeven jaar professionaliseerde het bedrijf de oliebestrijding onder andere door het opleiden van personeel en door de bouw van nieuwe vaartuigen.

Het Havenbedrijf Rotterdam zegt in die periode het bedrijf te hebben leren kennen als ‘een betrouwbare partner met veel ervaring'. Alle olieruimingen in de Rotterdamse haven werden naar alle tevredenheid van het Havenbedrijf en zijn klanten uitgevoerd. ‘Mede daardoor levert HEBO Maritiemservice een bijdrage aan het streven van het Havenbedrijf om de meest duurzame haven in zijn soort te zijn.'

Ruimingen in 2016

Dit jaar werden in de Rotterdamse haven tot en met november 50 ruimbare oliemorsingen geconstateerd. In 48 gevallen ging het om morsingen van minder dan 100 liter. In het voorjaar van 2016 veroorzaakte een zeeschip een grote verontreiniging met stookolie op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Vlaardingen. HEBO Maritiemservice is toen ongeveer twee weken continu bezig geweest met het schoonmaken van schepen, oppervlaktewater, kademuren, steigers en glooiingen.

Familiebedrijf

Het familiebedrijf uit Zwartsluis (Overijssel) werd in 1989 opgericht door He(nk) Bo(nsink) en wordt tegenwoordig geleid door zijn zonen Wiebbe en Gerrit. Het houdt zich onder andere bezig met speciaal transport, pontonverhuur, calamiteitenbestrijding, het leveren van producten voor de maritieme sector. Het bedrijf beschikt over 95 werknemers en 65 vaartuigen en pontons.

Wiebbe Bonsink toonde zich donderdag zeer ingenomen met toekenning van de ondernemersprijs tijdens het Regio Zwolle Congres. De Ondernemer van het Jaar wordt door de Regio Zwolle voorgedragen voor de eerstvolgende Koning Willem I Prijs. Met zijn vader en broer in de zaal onderstreepte Bonsink nog maar eens de kracht van het familiebedrijf. ‘En de kracht van de regio, die wij tot ver over de grens willen exporteren.

Intensief nieuwbouwtraject

De multifunctionele pontons die vrijdagmorgen na een wekenlange zeereis uit Nantong (China) arriveerden, vormen een belangrijke uitbreiding van HEBO's bestaande vloot. Voor zichzelf liet het bedrijf negen pontons ontwikkelen, waaronder vier RoRo pontons, vier koppelpontons, een transportponton en een kraanponton. Het tiende ponton is volledig onder toezicht van HEBO gebouwd en wordt in Nederland geleverd aan een collegabedrijf.

Met name door de breedte van het nieuwe kraanponton HEBO-Lift 2 kwamen de Bonsinks terecht bij een Chinese werf. De bouw van de pontons was een intensief traject waarbij CEO Wiebbe Bonsink en technical manager Wiebbe Anne Bonsink meermalen richting China gingen om de bouw te coördineren. ‘Kwaliteit is voor ons erg belangrijk. Daarom zijn we zelf regelmatig on-site aanwezig geweest om grip op de zaken te houden, zegt Wiebbe Bonsink.

Chinese werf als partner

Voor de productie van de pontons koos HEBO Maritiemservice voor China als productieland. Wiebbe verklaart: ‘Met name door de breedte van kraanponton HEBO-Lift 2 kwamen we al gauw tot de conclusie dat we deze in het buitenland wilden laten bouwen. Na het overwegen van diverse opties besloten we dat China de beste keuze was, ook met het oog op het grote aantal pontons dat gebouwd moest worden.'

Volgens Wiebbe vormde de HEBO-Lift 2 de grootste uitdaging. ‘Dit complexe kraanponton is als casco+ geleverd en beschikt nu al over anker- en verhaallieren, een MOB-boot, kraanpedestals, leidingwerk en een houten werkdek. Deze onderdelen zijn allemaal in China aangebracht.' (DvdM)