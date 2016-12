'Rotterdamse haven slim en betaalbaar houden'

Om Rotterdam een betaalbare wereldhaven te houden, moeten tarieven in de haven concurrerend blijven en inspecties nog slimmer. Dit stelden ondernemersverenigingen EVO en Fenedex donderdag 15 december in het jaarlijkse Havendebat in Rotterdam. Voor 2017 stijgen de haventarieven opnieuw minder dan de inflatie.

De tarieven die bezoekende zeeschepen in Rotterdam betalen stijgen volgend jaar 0,3%. Dat is de helft van de inflatie in het afgelopen jaar. Dit is conform de twee jaar geleden door Deltalinqs (havenondernemers), VRC (cargadoors), VNPI (oliesector) en Havenbedrijf Rotterdam gemaakte driejarige afspraak over de ontwikkeling van de haventarieven.

Partijen spraken toen af om voor een periode van drie jaar de tarieven gematigd te laten stijgen met de helft van het inflatiepercentage, met een maximum van 1% per jaar. Daarnaast handhaaft het Havenbedrijf een aantal gerichte maatregelen om specifieke segmenten, zoals het transshipment van containers, te stimuleren.

Voor 2017 stijgen ook de tarieven voor de binnenvaart met de helft van het inflatiepercentage, net als voor de zeehavengeldtarieven. Dit betekent dat de binnenhavengeldtarieven in 2017 met 0,3% omhoog gaan.

Zeehavengeldtarieven

In de containersector zet het Havenbedrijf in op een toename van het aantal transshipment containers. Deze gaan, nadat ze per zeeschip zijn aangekomen, vanaf de terminal direct over zee verder naar een andere Europese haven. Het havengeld voor zo'n container is gemiddeld ongeveer 8 euro. De huidige korting van 3,75 euro wordt in 2017 verhoogd tot 5 euro per deepsea container.

Voor feeder containers blijft de bestaande transshipmentkorting van 2,50 euro per container komend jaar bestaan. Het Havenbedrijf wil zo de markt verleiden fors meer transshipmentlading via Rotterdam te verschepen. Daarbij wordt de extra stimulans voor containerschepen, om per keer dat ze naar Europa komen Rotterdam twee keer aan te lopen, gehandhaafd. Bij zo'n tweede bezoek door deepsea (intercontinentaal varende) containerschepen is het tarief 25% van het normale tarief.

Dit stimuleert dat de allergrootste, zwaar beladen containerschepen bij aankomst in Noordwest-Europa eerst Rotterdam aandoen om een deel van hun lading te lossen, dan in enkele andere havens afmeren en voor vertrek naar (veelal) Azië nog een keer naar Rotterdam komen om maximaal beladen Europa te verlaten.

Schone schepen goedkoper

Conform de twee jaar geleden met de VNPI gemaakte driejarige afspraak, blijft het tarief voor tankers met ruwe olie ook in 2017 1,5% achter bij de ‘algemene' wijziging van het zeehavengeldtarief. Dit betekent dat het tarief in 2016 1,2% daalt. 2017 is het derde opeenvolgende jaar dat het tarief voor ruwe olie daalt.

De bestaande korting voor schone schepen, de Environmental Ship Index (ESI), wordt voortgezet. Schepen die op de index 31 punten scoren krijgen een korting van 10% op het scheepsdeel van het haventarief. Die korting wordt verdubbeld als schepen relatief weinig stikstof uitstoten. Hiervoor moet een schip volgens de ESI minimaal 31 punten scoren op het onderdeel NOx-uitstoot.

Concurrentie op de loer

De Rotterdamse haven is volgens EVO (verladers) en Fenedex (expediteurs) een onmisbare schakel voor de handel en productie in Nederland, maar er ligt concurrentie op de loer. De organisaties die samen opkomen voor de logistieke en exportbelangen van bedrijven, pleiten daarom voor concurrerende tarieven en slimmere inspecties.

De oproep van EVO en Fenedex is onderdeel van een tienpuntenplan voor meer export en een slimmere logistiek, waar de ondernemersverenigingen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen steun voor zoeken. Deltalinqs, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, Portbase en het Havenbedrijf zetten tijdens het Havendebat hun handtekening onder het tienpuntenplan van EVO en Fenedex. 'Voor de logistiek in, van en naar de haven van Rotterdam kaarten EVO en Fenedex belangrijke punten aan. Daar moeten de politieke partijen in Den Haag naar luisteren', stelt directeur Bas Janssen van Deltalinqs. (DvdM)