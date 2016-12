Miljardste ton droge bulk overgeslagen bij EECV

Op de zeekade van de EECV (Ertsoverslagbedrijf Europoort c.v.) is maandagavond 12 december de één miljardste (1.000.000.000) ton droge bulk overgeslagen.

EECV is eigendom van de Duitse staalindustrie (Thyssenkrupp Steel AG en Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH) en is opgericht om de aanvoerstromen van de staalindustrie logistiek te optimaliseren. Het bedrijf bestaat sinds 1967 en richt zich op de overslag van erts en kolen. Sinds 2003 is het bedrijf uitgebreid met een kolenterminal. EECV is thuishaven van de Berge Stahl, het schip dat deze week na 30 jaar afscheid neemt van Rotterdam en goed is voor het transport van bijna 90 miljoen ton ijzererts gedurende zijn bestaan.

EECV (havennummer 6250) heeft een opslagterrein van 100 ha. en wordt begrensd door het Calandkanaal met een 1.100 meter lange zeekade. Deze biedt tegelijkertijd plaats aan een kolenschip en twee ertsschepen met een diepgang tot 23 meter. In het zuiden van de terminal ligt de Dintelhaven. De kade daarvan heeft een lengte van 900 meter en is uitgerust met drie lichterbeladers voor de binnenscheepvaart.

Duwvaart de Rijn op

Het grootste deel van de afvoer vindt plaats per binnenvaart. Duwvaartrederij TK Veerhaven uit Brielle is daarvoor verantwoordelijk. Dagelijks vervoert het bedrijf 60.000 tot 80.0000 ton ertsen, kolen en staalproducten naar Duisburg. Dat gebeurt voornamelijk met zes-baks duwverbanden. Daarnaast is het vervoer per spoor nog belangrijk. Hiervoor heeft EECV een wagonbelader die treinen tot 44 wagons automatisch kan beladen.

De overslag van droge bulk in 2015 bedroeg 80 miljoen ton: 34 mln ton ijzererts/schroot, 23 mln ton kolen, 11 mln ton agribulk en 12 mln ton andere droge bulk. Bij de EECV werd in 2015 27 mln ton overgeslagen. Met de terminal van EMO is de EECV de belangrijkste terminal in Rotterdam voor de overslag van droge bulk. (DvdM)