BLN-Schuttevaer maakt regioagenda's met passagiersvaart

Koninklijke BLN-Schuttevaer gaat deze maand het land door om van passagiers- en rondvaartondernemers te horen wat zij in hun regio graag willen bereiken.

BLN-Schuttevaer wil voor deze beroepsgroep regioagenda's opstellen omdat de activiteiten voor een groot deel regio- of plaatsgebonden zijn. Zowel leden als niet-leden worden uitgenodigd voor de regionale bijeenkomsten.

De BLN-ledengroep Koninklijke Schuttevaer gaat vervolgens kijken of er onderwerpen zijn die om een landelijke of Europese aanpak vragen, waarbij het uitgebreide Schuttevaer-netwerk van beleidsmakers, handhavers en uitvoerende instanties kan worden ingezet.

De eerste regiobijeenkomst voor Noord-Nederland was 16 januari in Sneek. Een zinvolle ochtend, volgens organisator Han van Roozendaal van BLN. ‘De opkomst in Friesland viel wat tegen met een stuk of tien ondernemers. De ondernemers klaagden over de brugbedieningen, over olie- en vuilafgifte en over de redelijkheid en billijkheid van de boetes van IL&T. Ik denk dat dit zaken zijn die overal spelen en waar we wat aan kunnen doen.'

Er volgen nog vier bijeenkomsten: op 23 januari in Maas Binnenvaartmuseum, Havenstraat 12, Maasbracht; op 25 januari in Fletcher Hotel Stadspark, Gertrudisboulevard 200, Bergen op Zoom; op 26 januari, a/b Rijnland III, Oostwaard 30, Maarssen; en op 31 januari, Hiswa, Werfkade 2, Amsterdam.

Het programma ziet er elke keer als volgt uit: 9.30 inloop; 10.00 aanvang bijeenkomst; 12.00 lunch en 13.00 uur afsluiting. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@bln.nl. Vermeld hierbij de datum en plaats van de bijeenkomst. De geplande bijeenkomst in Zwartsluis is wegens gebrek aan deelnemers afgelast. (MdV)