Masten onder de loep

‘De beer is los', zo typeerde ir. Hans-Peter Baars van Ventis Scheepstimmerwerk en Brasker Masten in Enkhuizen de plotseling toegenomen vraag naar professionele mastinspecties in de zeilchartervaart. Hij sprak vrijdag 2 december in Enkhuizen tijdens een workshop mastonderhoud. Een initiatief van branchevereniging BBZ, waar ruim 60 belangstellenden op afkwamen.