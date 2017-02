Schoorsteenbouwer gewond bij Damen in Vlissingen-Oost

Een man liep verwondingen op toen hij in de in aanbouw zijnde schoorsteen van een schip aan de kade bij Damen in Vlissingen-Oost viel. Dat gebeurde zaterdag 4 februari aan het begin van de avond tijdens werkzaamheden.

Een speciaal hoogtereddingsteam wist het slachtoffer op 10 meter hoogte van een platform in de opbouw van de schoorsteen met een speciale brancard veilig aan dek te brengen. Hij was stabiel en aanspreekbaar, kreeg medische hulp van personeel van de ambulancedienst en is daarna naar het ziekenhuis gebracht, meldt de Veiligheidsregio Zeeland . ( DvdM)