Machinekamerbrand bij Oude Zeug

Op het lege motortankschip Mars nabij de Oude Zeug in het IJsselmeer is donderdagmiddag 19 januari brand uitgebroken in de machinekamer.

Reddingboten van Enkhuizen, Den Oever, Medemblik en Andijk schoten te hulp met brandweerlieden aan boord. Er was volgens de hulpdiensten geen reden de schipper (43) en matroos (32) aan boord van de Mars , die gasolie had gelost in Den Helder en onderweg was was naar Nigtevecht, te evacueren. Het schip werd door reddingboten naar de jachthaven gesleept, waar de brandweer het bluswerk voltooide. De Inspectie Leefmilieu & Transport (IL&T) heeft het schip stilgelegd. ( DvdM