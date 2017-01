Schipper overlijdt na aanvaring met brug

De 60-jarige schipper van een containerschip is maandagavond overleden nadat hij met zijn schip tegen een brug op het Küstenkanaal in Surwold was gevaren. Het stuurhuis werd daarbij van het schip geslagen.

De Duitse politie zoekt de oorzaak in de aanvaring in het vermoeden dat de schipper de verstelbare stuurhut niet op tijd heeft laten zakken. Ook was het ten tijde van de aanvaring mistig op het kanaal.

Na de aanvaring wist een bemanningslid aan boord van het containerschip het schip af te meren in de haven van Surwold. Daar haalde de brandweer de zwaargewonde schipper van boord en bracht een ambulance de schipper naar het ziekenhuis. Daar overleed hij kort na aankomst.

Bij de aanvaring raakte ook de brug over het kanaal beschadigd. Daardoor was het wegverkeer over de brug de hele nacht gestremd. Specialisten onderzoeken de brug vandaag op mogelijke gebreken. (EvH)