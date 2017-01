Grave: Bemanning wilde aanvankelijk aan boord blijven

De schipper van de tanker Maria Valentine wilde na het ongeval met zijn bemanning aan boord blijven en pas de volgende morgen de schade inspecteren als de mist was opgetrokken. Dat schrijft de regionale krant De Gelderlander zaterdag 14 januari in een uitgebreide reconstructie naar hoe de hulpverlening op gang kwam nadat het schip de stuw van Grave had geramd.