Grave: Schipper voer in volle vaart op de stuw af

Ondanks alle berichtgeving over de aanvaring van de stuw bij Grave is nog veel onduidelijk over de toedracht. De politie heeft de schipper aangehouden en verhoord, maar wat hij heeft verklaard is niet naar buiten gebracht. Daarentegen is wel duidelijk dat de hulpverlening uiterst traag op gang kwam. Pas drie uur na de schadevaring, die tot een enorme ramp had kunnen leiden, rukten de hulpdiensten grootschalig uit. Een reconstructie van wat er op de avond van donderdag 29 december gebeurde.