Tanker door stuw Grave, Maas loopt leeg, schipper aangehouden (video)

De met 2000 ton benzeen geladen Duitse binnenvaarttanker Maria Valentine is donderdag 29 december aan het begin van de avond bij dichte mist tegen een pijler van de Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt gevaren en door de stuw Grave. De scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is voor onbekende tijd gestremd. De schipper is aangehouden.

Hulpdiensten, waaronder vier ambulances, gingen ter plaatse. Er werden geen gewonden gemeld en er lekte geen lading. Wel hing er volgens omwonenden een penetrante geur. Volgens de Veiligheidsregio Gelderland Zuid was er geen gevaar voor de omgeving. Niettemin liet de gemeente Grave om 23:49 uur een oproep uitgaan om, in verband met mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen, ramen en deuren te sluiten. Die oproep werd om half 2 's nachts weer ingetrokken toen bij metingen geen benzeen werd aangetroffen.

De Maria Valentine ging met schroef- en dekschade voor anker op zo'n 500 meter beneden de stuw. De bemanning ging van boord. Eén opvarende werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Op Marine Traffic is te zien hoe de tanker recht op de stuw afvoer voordat de AIS door de klap uitviel. 'Er zit een groot gat in. Er stroomt met veel kracht water doorheen', meldde een verslaggeefster van Omroep Gelderland kort na middernacht vanaf de afgesloten brug. Aan dek van de tanker was de ravage groot. De zware stuwschuiven, hangend aan de brug, veegden de stuurhut en relingen weg.

De politie hield vrijdagmorgen in het ziekenhuis de schipper van de tanker aan, een 52-jarige man uit Slowakije. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van deze aanvaring. Daarbij worden ook specialisten ingezet van de Landelijke Eenheid voor het technisch onderzoek aan het schip. De schipper werd aangehouden voor verder verhoor. Bij hem is ook een bloedmonster afgenomen om vast te kunnen stellen of er mogelijk sprake was van alcoholgebruik.

6 schuiven beschadigd

Nadere inspectie moet de precieze schade aan de stuw duidelijk maken, aldus Rijkswaterstaat in een persbericht vrijdagmorgen. Het eerste onderzoek wees uit dat er 6 schuiven van de stuw beschadigd waren. Hierdoor loopt er water weg uit het stuwpand. Bij nader onderzoek bleek het te gaan om 5 schuiven of jukken, waarvan er 2 vervangen moeten worden. Rijkswaterstaat bekijkt welke maatregelen getroffen kunnen worden om het verder leeglopen van het stuwpand tussen Grave en Sambeek tegen te gaan. De stuw in Heumen is gesloten. Om 9 uur vrijdagochtend was het peil in de Maas (boven de stuw Grave) naar 5,93 ruim twee meter gezakt. Het peil beneden de stuw ligt op 5 meter.

In de loop van de middag werd de Thompsonbrug weer vrijgegeven voor het wegverkeer. De scheepvaart van en naar de Maas wordt door Rijkswaterstaat geadviseerd om te varen via Antwerpen en Rotterdam. De Brabantroute via sluis Heel is alleen voor Kempenaars bevaarbaar.

Een duikploeg inspecteert het schip om vast te stellen of het geladen kan worden weggesleept of dat de lading benzeen moet worden overgeslagen in een ander schip. Zaterdag is er specialistisch materieel ter plaatse om de belastbaarheid van de stuw te kunnen meten. Pas daarna verwacht Rijkswaterstaat meer te kunnen zeggen over de duur van de herstelperiode. (DvdM/BO)