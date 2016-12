Schip met benzeen tegen stuw Grave

Een met benzeen geladen Duitse binnenvaarttanker is donderdagavond 29 december omstreeks 9 uur bij dichte mist tegen de stuw Grave en een pijler van de Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt gevaren. De politie heeft Omroep Gelderland gemeld dat het schip geen lading lekt.

Hulpdiensten, waaronder vier ambulances, gingen ter plaatse. Er zijn geen gewonden gemeld. Volgens een verslaggever van Omroep Gelderland is een sluisdeur zwaar beschadigd, maar gezien een afbeelding op Marine Traffic is dat waarschijnlijk de stuw geweest waar het schip in de mist op af voer. 'Er zit een groot gat in. Er stroomt met veel kracht water doorheen.' Volgens Omroep Brabant was het peil in de Maas zo'n 40 cm gezakt. Naar verluidt zou het gaan om het Duitse mts Maria Valentine.

Volgens de Veiligheidsregio Gelderland Zuid is er geen gevaar voor de omgeving. Niettemin liet de gemeente Grave om 23:49 uur een oproep uitgaan om, in verband met mogelijk vrijgekomen gevaarlijke stoffen, ramen en deuren te sluiten. Het ANP bericht dat de zeskoppige bemanning het schip heeft verlaten. Het wegverkeer en de scheepvaart op de Maas zijn stilgelegd. (DvdM/BO)