Grave: Tanker door stuw, Maas loopt leeg, schipper aangehouden (video)

De met 2000 ton benzeen geladen Duitse binnenvaarttanker Maria Valentine is donderdag 29 december aan het begin van de avond bij dichte mist tegen een pijler van de Thompsonbrug tussen Grave en Nederasselt gevaren en door de stuw Grave. De scheepvaart tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal is voor onbekende tijd gestremd. De schipper is aangehouden.