Met geheven stuurhut tegen Botlekbrug

Het met containers geladen binnenvaartschip Camaro IV is woensdagmorgen 28 december met de stuurhut tegen de Nieuwe Botlekbrug bij Hoogvliet gevaren. Door de klap raakte een bemanningslid lichtgewond, meldt de Zeehavenpolitie.

De aanvaring in de mist gebeurde rond 04.45 uur. De zelfvarende bak Camaro IV heeft een beweegbare stuurhut. Naar verluidt was de schipper vergeten deze naar beneden te halen. Het schip kon nog op eigen gelegenheid naar het Hartel remmingwerk varen voor onderzoek.

De doorvaarthoogte van de Nieuwe Botlekbrug is 14 meter. De schade aan de brug is beperkt, meldt Rijkswaterstaat. Er was geen hinder voor de overige scheepvaart. (DvdM)