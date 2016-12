Schuttevaer klaar voor 't nieuwe jaar

Schuttevaer nummer 51/52 is de laatste krant van 2016. We slaan nu twee kranten over en beginnen de 129ste jaargang vrijdag 13 januari 2017. Onze website blijft met het laatste scheepvaartnieuws in de lucht.

Door Dirk van der Meulen, hoofdredacteur

Wij hebben u in 46 gedrukte edities, op Schuttevaer.nl én in onze nieuwe app het maritieme wel en wee in al z'n verscheidenheid voorgeschoteld. Het was een jaar van herstel voor velen, voor anderen van aanhoudende ellende. Aan nieuws geen gebrek, waar mogelijk verrijkt met achtergronden en verdieping.

Begin 2017 brengen we Schuttevaer volledig in 't nieuw op uw pc, tablet of smartphone.

Namens alle Schuttevaer-medewerkers op de redactie, advertentieverkoop en orderbehandeling, marketing en klantenservice wens ik u fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2017.