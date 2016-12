2016: Het leed dat varen heet

Dat het leed van varenden de hele beroepsgroep raakt, blijkt telkens weer uit de nieuwskliks op Schuttevaer.nl. Bij de meest gelezen berichten staan zinkende schepen, doden en zwaargewonden bij aanvaringen, mastbreuken en explosies hoog in de lijst. Van december 2015 tot december dit jaar werden berichten op de website van deze krant 3.781.580 maal opgevraagd. Hieronder de 25 meest gelezen webpagina's.

Schadevaringen meest gelezen op Schuttevaer.nl

Door Dirk van der Meulen

Het Belgisch droge-ladingschip Alsvin zonk, geladen met 3000 ton hoogovenslakken, op 5 juli met harde westenwind (kracht 6) op het IJsselmeer voor de kust van Stavoren. Twee weken later begon HEBO Maritiemservice aan de berging.

Lang hangt de Zuid-Koreaanse containerrederij Hanjin Shipping aan een zijden draad. De ondergang is wereldnieuws met een Rotterdams en Antwerps tintje, en als de containers vanuit de zeehavens het schip niet in gaan, raakt het heel veel ontvangers in het achterland. We volgen het Hanjin-nieuws met een selectie van Twitter-berichten.

Shell Trading Rotterdam heeft voor 15 nieuwe dual-fuel binnenvaarttankers een charterovereenkomst gesloten met Plouvier Transport in Antwerpen en dochter Intertrans Tankschiffahrt in Birsfelden. De schepen gaan varen op Liquefied Natural Gas (LNG). Shell gaat ze inzetten in de ARA-regio en op de Rijn. Veka Shipbuilding bouwt de casco's op de eigen werf Centromost in Plock (Polen), de afbouw heeft plaats in Werkendam.



Bij een aanvaring van het riviercruiseschip Viking Freya met een brug bij het Duitse Erlangen zijn in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 september twee doden gevallen. Het scheepvaartverkeer op het Main-Donau-kanaal is daardoor ter hoogte van Erlangen voorlopig gestremd.

De duwboot Phoenix is woensdagavond 13 januari na een aanvaring met de tanker Imke Deymann in de noordelijke voorhaven voor de oostkolk van de Volkeraksluizen bij Willemstad gezonken. Er was geen persoonlijk letsel en de stremming werd snel opgelost.

Twee binnenvaartschepen zijn dinsdagavond rond half acht op het Markermeer ter hoogte van het Blocq van Kuffeler frontaal met elkaar in aanvaring gekomen. Hierbij viel volgens de politie één zwaargewonde.

Met ingang van 1 januari 2016 is er een groot aantal wijzigingen van kracht in het Binnenvaart Politie Reglement (BPR). De wijzigingen hebben betrekking op zowel de beroeps- als de recreatievaart. Voor de beroepsvaart geldt nu ook in het BPR de verplichting voor het gebruik van een reddingsvest. Spudpalen mogen, buiten de toegestane ankerplaatsen, alleen worden gebruikt achter een speciaal bord.

Een afgebroken mast heeft drie Duitse opvarenden van charterschip Amicitia zondagmiddag 21 augustus het leven gekost. Tijdens het binnenvaren van de haven van Harlingen kwam door tot nu toe onverklaarde omstandigheden een deel van de voorste mast naar beneden. Verder vielen er geen gewonden.

De 6334 dwt metende coaster Emsmoon heeft donderdagavond 3 december de Friesenbrücke, de spoorbrug over de Ems bij het Noord-Duitse Weener, verwoest. Het schip voer volgens getuigen in volle vaart tegen de gesloten brugklep.

Bij de explosie, donderdag 31 maart op de binnenvaarttanker Julius Rütgers bij de Neuen Ruhrorter Schiffswerf in Duisburg, lieten drie werknemers van een Poolse onderaannemer het leven.

En verder...

11) Alsvin boven water: 4957

12) Veerhaven III scalpeert Damiano: 4946

13) Marcel van Dalen (41) overleden: 4864

14) Vanaf 1 mei verbaal voor niet voldoen AIS-plicht: 4781

15) Binnenschipper vaart 18 jaar zonder vaarbewijs: 4741

16) Tanker verliest stuurhut bij aanvaring met Julianabrug: 4725

17) Tanker tegen Moezelbrug: 4490

18) CSCL Indian Ocean nog steeds vast op Elbe: 4469

19) Twee doden en twee vermisten bij brand haven BASF: 4428

20) Weer aanvaring waterbus en binnenvaartschip bij Ridderkerk: 4340

21) Abis-schepen worden geveild: 4314

22) Matroos (40) overlijdt onder container: 4278

23) Kop-op-kop aanvaring in de mist bij Lobith: 4273

24) Nieuwe steiger Vianen wordt gesloopt: 4261

25) VEKA-broers belanden in moddergevecht: 4172